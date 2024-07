Trento, Fugatti firma decreto di abbattimento immediato dell'orsa Kj1

"Anche questa volta, abbiamo depositato istanza cautelare per fermare l'uccisione dell'orsa Kj1. Le tempistiche, l'ora tarda in cui è stato emesso il decreto di abbattimento confermano il piano scellerato: cattura e radiocollaraggio per localizzare l'orsa in qualsiasi momento, decreto di abbattimento in rapida sequenza per evitare i contrattempi delle istanze cautelari, ricordiamo che possibili vittime del decreto di abbattimento sarebbero anche i tre cuccioli di Kj1. Senza la madre avrebbero possibilità di sopravvivenza ridotte". Lo ha dichiarato in una nota il presidente di Leal Gian Marco Prampolini, annunciando che Leal e "Zampe che danno una mano", con i legali Aurora Loprete e Giada Bernardi, hanno già depositato istanza cautelare "per tentare ogni strada per salvare la vita all'orsa".