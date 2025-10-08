Trento, un detenuto simula un malore ed evade

Simula un malore ed evade dal carcere. E' accaduto a un detenuto "associato alla Casa Circondariale di Trento", dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria. L'uomo era stato condotto nel tribunale del capoluogo per un'udienza quando ha finto di stare male e si è dato alla fuga. Sono subito scattate le ricerche della polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine. L'ennesima fuga, dice De Fazio, "certifica ancora una volta, laddove ce ne fosse bisogno, il fallimento complessivo delle politiche carcerarie attuate dal ministero della Giustizia e dal governo".