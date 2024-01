Trento, un'auto piomba sul marciapiede e investe due donne e due bambini

A Trento un'auto è piombata su un marciapiede investendo due giovani donne che stavano camminando con i loro bambini.

Non si trattava, che era parso in un primo momento, di una sola donna con tre bambini. Nessuna delle persone rimaste coinvolte nell'incidente è in pericolo di vita. La conducente della vettura avrebbe perso il controllo della macchina, centrando le madri con i loro figli. Sono intervenute le forze dell'ordine e i medici del 118.