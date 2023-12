Incidenti stradali, nel 2023 sono rimasti uccisi 434 pedoni

L'età delle vittime stradali

La Regione in cui sono avvenuti più incidenti mortali per i pedoni è il Lazio, dove le vittime sono 73, di cui 42 solo a Roma. Dopo il Lazio ci sono Lombardia e Campania. Le persone più a rischio sono gli anziani, la categoria più vulnerabile in questo tipo di incidenti. Secondo il report, infatti, gli anziani sono più della metà delle vittime: 227 morti che avevano un' età superiore ai 65 anni. Un altro dato emerso dice che 17 delle vittime avevano meno di 17 anni.