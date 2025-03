Trentino, una valanga travolge tre scialpinisti: due in salvo, si cerca un disperso

Dopo i due distacchi di domenica, uno a Pampeago e l'altro in val dei Mocheni, una terza valanga ha travolto tre persone lunedì mattina in prossimità del Tonale. Due scialpinisti sono riusciti a liberarsi da soli dagli accumuli di neve lanciando l'allarme al numero unico per le emergenze. L'elicottero del Soccorso alpino si è subito alzato in volo per cercare il terzo escursionista. Al momento di lui non ci sono tracce.