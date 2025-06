Trentino, precipita da ferrata: muore escursionista

Un escursionista, di cui non sono ancora note le generalità, è morto dopo essere precipitato dalla via ferrata di Ballino nel territorio comunale di Fiavè, in Trentino. A quanto si apprende la tragedia, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti, si è consumata poco dopo mezzogiorno. A dare l'allarme al numero unico per le emergenze alcuni compagni di escursione della vittima. Nonostante l'immediato intervento dell'elicottero del Soccorso alpino per l'escursionista non c'è stato nulla da fare.