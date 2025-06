Trentino, precipita sulla Cresta del Monte Biaina: muore 54enne

Un uomo di 54 anni, residente ad Arco, in Trentino, ha perso la vita sulla Cresta del Monte Biaina, nell'Alto Garda. L'uomo era impegnato in un'uscita assieme a un compagno quando, a una quota di 1.350 metri, è inciampato sul sentiero, scivolando lungo il pendio per svariati metri e precipitando sulle rocce sottostanti. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo: dopo la constatazione del decesso da parte del medico e ottenuto il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero e trasferita a Riva del Garda.