Cronaca
incidente in montagna

Trentino, precipita dal Catinaccio: 70enne muore in Val di Fassa

23 Set 2025 - 16:04
© Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS

Un escursionista tedesco di 70 anni è morto dopo essere precipitato dal sentiero E550 di passo Coronelle, nel gruppo del Catinaccio, nella trentina val di Fassa. L'uomo mentre percorreva il sentiero, a una quota 2.500 metri, ha messo il piede in fallo ed è caduto lungo il pendio per oltre una sessantina di metri. La chiamata al 112 è arrivata da parte della figlia che era con lui. L'equipe medica giunta sul posto in elisoccorso non ha potuto che constatarne il decesso. 

incidente in montagna
trentino
val di fassa

