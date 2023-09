Trentino, parapendio precipita in Val di Fassa: muore un pilota 58enne

Un pilota di parapendio di 58 anni è precipitato in Trentino, in Val di Fassa, morendo sul colpo.

L'uomo, un polacco, si era lanciato dal Col Rodella e, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vela schiantandosi sotto punta Grohmann. A dare l'allarme al numero unico per le emergenze sono stati alcuni compagni di volo della vittima. E' intervenuta l'equipe medica elitrasportata del Soccorso alpino e speleologico.