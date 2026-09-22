Trentino: maestra muore dopo un intervento estetico: era in coma da 8 mesi

Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara. Secondo la stampa locale, i familiari della vittima hanno presentato un esposto alla magistratura chiedendo di indagare sulle cause che hanno portato alla morte della maestra. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo. Nei prossimi giorni è prevista anche l'autopsia che potrebbe dare delle prime risposte ai dubbi dei familiari sulle cause del decesso. La donna lascia due figlie avute dall'ex marito e l'attuale compagno.