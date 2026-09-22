Trentino: maestra muore dopo un intervento estetico: era in coma da 8 mesi

Una maestra di 56 anni, Clara Palaoro, di Pergine Valsugana, in Trentino, è morta dopo otto mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine.
Donna muore a otto mesi da un intervento estetico
La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e, nelle ore successive, il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato.
L'esposto dei familiari
Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara. Secondo la stampa locale, i familiari della vittima hanno presentato un esposto alla magistratura chiedendo di indagare sulle cause che hanno portato alla morte della maestra. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo. Nei prossimi giorni è prevista anche l'autopsia che potrebbe dare delle prime risposte ai dubbi dei familiari sulle cause del decesso. La donna lascia due figlie avute dall'ex marito e l'attuale compagno.