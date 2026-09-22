Trentino: maestra muore dopo un intervento estetico: era in coma da 8 mesi

Secondo la stampa locale, i familiari della vittima hanno presentato un esposto alla magistratura chiedendo di indagare sulle cause che hanno portato alla morte della maestra. La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo. Nei prossimi giorni, riporta il Corriere della Sera, è prevista anche l'autopsia che potrebbe dare delle prime risposte ai dubbi dei familiari sulle cause del decesso. La donna lascia due figlie avute dall'ex marito e l'attuale compagno.