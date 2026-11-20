"Le condizioni lavorative non erano migliori: dovevano lavorare secondo turnazioni definite dagli imprenditori in spregio ad ogni diritto del lavoratore, con pause risicate e con ritmi serrati" sottolineano le fiamme gialle. Ogni ora e mezza veniva suonata una campana, udibile da tutto il campo e ciascun raccoglitore doveva portare le casse di frutta su una pesa: se il peso era troppo basso, si passava alle maniere forti. Gli episodi di violenza si ripetevano con frequenza e in maniera esemplare: potevano essere decurtate ore di lavoro dalla presunta paga, potevano essere obbligati a rincasare a piedi, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, oppure venivano insultati e picchiati. Solo alcuni venivano pagati, sempre in misura inferiore al dovuto e solo dopo aver trattenuto una quota sostanziosa per il vitto e l'alloggio. Diversi di loro non venivano pagati poiché secondo quanto affermavano gli indagati dovevano restituire il debito che avevano contratto per venire in Italia, oltre che ripagare le spese sostenute per la loro permanenza". Ad alcuni lavoratori erano stati tolti anche i passaporti e i documenti d'identità per impedire ogni tentativo di fuga.