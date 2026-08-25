Bracciante ucciso nel Foggiano, l'autopsia: "Pestato e finito a coltellate"

L'autopsia è stata compiuta nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Foggia dal professor Luigi Cipolloni ed è durata circa quattro ore. L'esame, nonostante il cadavere fosse già in avanzato stato di decomposizione, ha permesso di escludere che per il delitto siano state utilizzate armi da fuoco. Ora si attendono i risultati degli esami istologici, per i quali però bisognerà attendere circa un mese.