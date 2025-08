Trentino, escursionista precipita dalla ferrata e muore davanti a moglie e figli

Un escursionista 57enne, originario della provincia di Roma, ha perso la vita dopo essere precipitato dalla ferrata di Valimpach, in Trentino, davanti agli occhi della moglie e dei tre figli. La ferrata, che alterna tratti attrezzati a sentiero, si sviluppa lungo alcune cascate: l'uomo, che procedeva in fondo al gruppo, è stato visto improvvisamente cadere. È stata la donna a chiamare il 112 non riuscendo più a mettersi in contatto con il marito. La salma dell'escursionista, scivolato per diversi metri, è stata poi recuperata ed elitrasportata presso la caserma dei vigili del fuoco.