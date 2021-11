Val Gardena, sparito da 20 anni torna per accoltellare il fratello

getty

"Fratelli coltelli" in questo caso non rimanda alla famosa commedia degli anni '90 ma a un tragico fatto di cronaca che, in effetti, somiglia alla trama di un film. In Selva di Val Gardena (Bolzano) un 42enne, Ivo Rabanser, è tornato dopo essere sparito nel nulla per circa 20 anni. L'uomo è entrato in casa del fratello, Martin, per aggredirlo con un coltello e ferendo anche la cognata, Monika Lardschneider. Entrambi gli aggrediti sono fuori pericolo. Nella giornata di martedì è in programma l'udienza di convalida dell'arresto per l'aggressore Ivo Rabanser.