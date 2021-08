Val di Fiemme, sale su un albero per recuperare drone e cade: grave 44enne

ansa

Si è arrampicato su un albero per tentare di recuperare il suo drone che era rimasto impigliato tra i rami. All'improvviso però è scivolato, precipitando da circa 5 metri d'altezza. E' successo a Bellamonte, in val di Fiemme. L'uomo, 44 anni, è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento: è in gravissime condizioni.