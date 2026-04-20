Trento, troupe di "Fuori dal Coro" aggredita da un gruppo di immigrati
L'inviato e gli operatori della trasmissione si erano recati nel capoluogo trentino per documentare la situazione di degrado crescente
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Insulti, spintoni e bastonate. A Trento, la troupe di "Fuori dal Coro" è stata aggredita da un gruppo di immigrati che ha impedito ai professionisti di svolgere il loro lavoro.
L’inviato e gli operatori della trasmissione si trovavano nel capoluogo trentino — città spesso citata per la sua alta qualità della vita — per documentare il crescente clima di disagio percepito da residenti e commercianti.
"È pieno di gente che urla, persone in stato di alterazione, situazioni difficili da gestire", racconta il barista di un locale, spiegando che in alcune zone si verificano episodi che spaventano i passanti.
Negli ultimi giorni, in particolare, si è verificato un evento particolarmente grave: un confronto tra gruppi rivali all’interno di una tabaccheria, durante il quale una donna presente nel negozio è stata usata come scudo umano.
"Ho iniziato a piangere, non è normale andare a lavorare e ritrovarsi in una situazione del genere", racconta, ancora scossa. "Ne stanno succedendo di tutti i colori".