Trento, prefetto riunisce Comitato sicurezza dopo nuove minacce a Fugatti

"Ciò che è successo sarà esaminato con particolare attenzione. La valutazione che faremo riguarda il grado di potenziale pericolo per il presidente, già sottoposto a scorta per precedenti minacce". Lo ha detto il prefetto di Trento, Gianfranco Bernabei, sul rinvenimento del proiettile di matrice No vax indirizzato al presidente della provincia, Maurizio Fugatti. Quanto accaduto sarà sul tavolo del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.