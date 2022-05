Trento, colf ruba 250mila euro e tenta la fuga in Brasile: denunciata per furto aggravato

La donna è stata denunciata per furto aggravato.

"Tradita" da un bracciale d'oro -

La donna lavorava da quattro anni in una casa a Trento ed era trattata come una di famiglia. Ma l'ultimo giorno di servizio ha tentato il "colpo" e ha lasciato l'abitazione durante la notte dopo aver rubato beni di valore. La padrona di casa, il mattino seguente, si è accorta dell'assenza di un bracciale d'oro. Allarmata, ha cercato altri gioielli, scoprendo il furto. A quel punto, ha allertato i carabinieri.

Fermata all'aeroporto -

Esaminando i fatti, i militari hanno iniziato a sospettare della collaboratrice domestica. A rafforzare l'idea, anche alcuni messaggi dove la colf rassicurava la padrona di casa, dicendo che si sarebbe presentata a casa sua per dimostrare la sua innocenza. Il tentativo della badante di guadagnare tempo non è andato a buon fine. Mezz'ora dopo la ricezione della denuncia, la responsabile del furto, infatti, è stato bloccata dagli agenti della "Polaria" dell'aeroporto di Milano Malpensa. La donna, biglietto alla mano, era pronta a prendere un volo per il Brasile, portando con sé tre valigie al cui interno sono stati rivenuti i gioielli sottratti.