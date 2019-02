Trento, campagna no-vax paragona bimbi vittime della Shoah agli esclusi dalle scuole perché non vaccinati

I bimbi esclusi dalle scuole perché non vaccinati perseguitati come i bambini ebrei rinchiusi nei campi di concentramento e vittime della Shoah. Fa discutere a Trento il paragone scelto dal movimento SiAmo per una campagna no-vax dal titolo "La storia si ripete". Il maxi cartello itinerante, che da giorni attraversa le vie della città, raffigura due bimbi: uno marchiato come "non ariano", l'altro come "non vaccinato".