Trento, assistente scolastico trovato con più di un chilo di cocaina

Dopo una serie di controlli la guardia di finanza di Trento ha arresto un uomo di 57 anni che aveva in casa oltre un chilo di cocaina e 3mila euro in contanti. L'uomo, che presta assistenza come collaborato scolastico presso un istituto della zona, aveva chiesto il reddito di cittadinanza ma il suo stile di vita e le spese sostenute risultavano incompatibili sia con il beneficio che con lo stipendio normalmente percepito.