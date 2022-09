Trentino, si lancia col parapendio e precipita: morto turista tedesco

È precipitato con il parapendio a Col Rodella di Canazei, in Trentino.

Il pilota, un turista tedesco, è morto sul colpo. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A dare l'allarme altri appassionati di questo sport, che hanno visto il pilota in difficoltà subito dopo essersi lanciato.