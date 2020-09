Trentino, nuovamente catturato l'orso Papillon

L'orso M49, protagonista di due fughe in un anno dal recinto del Casteller, l'ultima a fine luglio, è stato catturato. Lo ha reso noto il Corpo forestale del Trentino, precisando che l'operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l'animale si trovava nell'ultimo periodo, mediante una trappola a tubo già utilizzata in passato per lo stesso esemplare.