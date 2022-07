Trentino, con il parapendio tocca fili dell'alta tensione: pilota ustionato

Un pilota di un parapendio si è ustionato toccando i fili dell'alta tensione.

L'incidente, domenica sera ad Arco, in Trentino, è avvenuto forse per un errore di manovra durante la fase di atterraggio quando la vela ha urtato i fili. Il pilota, un turista polacco, ha perso il controllo del mezzo precipitando. A dare l'allarme i titolari di un ristorante della zona. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Trento per ustioni di media gravità.