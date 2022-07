Tragedia della Marmolada, riprendono le ricerche dei dispersi

Da video

Sulla Marmolada sono riprese le ricerche dei dispersi nella frana di domenica: dato il pericolo di inviare personale via terra, saranno utilizzati quattro droni, due nella parte alta e due nella parte medio-bassa del seracco precipitato.Il monitoraggio prosegue negli stessi punti esaminati lunedì dal volo dei droni in superficie: in caso di reperti si interverrà per i rilievi fotografici ed eventualmente poi per un prelievo.