Stupro 16enne a Bolzano, rilasciati i due uomini fermati

Sono stati fermati e rilasciati i due uomini sospettati della violenza sessuale ai danni di una 16enne a Bolzano. Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al loro coinvolgimento. La violenza è avvenuta lunedì pomeriggio mentre la ragazza tornava a casa da scuola in bicicletta. La giovane ha raccontato di essere stata colpita e poi violentata da due uomini, uno dei quali con i capelli rasta.