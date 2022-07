Strage Marmolada, al lavoro per identificare le vittime: tra loro due guide venete

Tra i dispersi ci sarebbe anche il 27enne della provincia di Vicenza,

Filippo Bari,

che aveva inviato un selfie alla famiglia prima della tragedia.

La foto dalla montagna -

"Guardate dove sono", aveva scritto Filippo a corredo della foto inviata sul gruppo dei familiari. "Quando torni?", gli avevano chiesto, ma il 27enne da allora non ha più risposto. Al Giornale di Vicenza, il fratello Andrea ha detto di averlo sentito telefonicamente poco prima della tragedia. "Ci mandava foto mentre era sopra il ghiacciaio. Siamo in contatto con i carabinieri e con gli ospedali, ma non riusciamo ad avere sue notizie".

Ricerche dispersi, verifiche su auto nei parcheggi -

Intanto "sono ancora in corso le verifiche per identificare i proprietari delle 16 auto che attualmente si trovano nei parcheggi situati nei pressi dei sentieri di accesso all'area". Lo comunica il Soccorso alpino del Trentino che sta coordinando le ricerche dei dispersi sulla parete della Marmolada.