Per San Valentino c'è anche chi rompe gli schemi di genere: ecco lo spot turistico della Valsugana con il bacio fra due uomini

Come l'Azienda per il turismo Valsugana Lagorai (la Valle di Sugana è una delle valli più importanti della provincia autonoma del Trentino, ndr) che sulla propria pagina Instagram - Visitvalsugana - ha pubblicato uno spot turistico i cui i protagonisti sono due uomini. Nel minivideo, i giovani si baciano teneramente mentre si godono il panorama a Vetriolo Terme (Trento).

Il post - "San Valentino si avvicina... programma la tua prossima fuga romantica in Valsugana! Goditi un panorama invernale con la tua dolce metà" è la didascalia postata dall'ente di promozione turistica a corredo del video dei due ragazzi. La Valsugana è solo una delle (ormai) diverse realtà che affidano la propria immagine a coppie omosessuali. Come si intuisce dal tag del post, il video è stato realizzato dagli stessi ragazzi e poi promosso dall'Azienda per il turismo.