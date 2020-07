Orso M49 in fuga, Costa: "Non va rinchiuso e nemmeno ucciso"

"Deve vivere. Chiediamo che non venga rinchiuso e assolutamente non abbattuto". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a proposito dell'ennesima fuga dell'orso M49. Il ministro ha sentito il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti e allertato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. "La mia posizione è la stessa: ogni animale deve essere libero di vivere in base alla sua natura", ha aggiunto.