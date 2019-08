Orso M49 avvistato in Alto Adige da un escursionista: "Mi tremavano le gambe"

L'orso M49, l'animale fuggito da un recinto in Trentino il luglio scorso, è stato ancora una volta avvistato da un uomo. Si tratta di un escursionista di 64 anni che ha incrociato l'orso lungo un sentiero poco battuto, vicino alla gola Bletterbach, in Alto Adige. "Mi tremavano le gambe - spiega l'uomo al quotidiano Dolomiten - Si scherza sempre su eventuali incontri con l'orso ma quando lo incroci davvero ti passa la voglia di ridere".

L'escursionista però ha confermato come l'orso non sia stato aggressivo verso di lui. Ha raccontato come dopo averlo incrociato, l'animale abbia proseguito per la sua strada senza curarsi dell'uomo.



Quest'ultimo avvistamento dimostra come l'orso si stia spostando sempre più verso l'Alto Adige, dopo aver trascorso circa un mese sulla Marzola. A ferragosto orme dell'orso erano state rintracciate da alcuni cacciatori nel territorio del comune di Giovo. Sono stati quindi avvisati i forestali dell'Alto Adige, che avranno ora il compito di vigilare sull'animale.