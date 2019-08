Omicidio suicidio in Trentino: spara ai genitori e si toglie la vita

I corpi senza vita di tre persone, il 45enne David Pancheri e i suoi genitori ultrasettantenni, sono stati ritrovati nella loro casa a Romallo, in provincia di Trento: secondo gli investigatori si tratterebbe di un omicidio suicidio. Il figlio avrebbe infatti sparato ai genitori e si sarebbe poi tolto la vita. A scoprire i cadaveri è stato un parente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia.

La famiglia era originaria di Romallo, ma si era trasferita a Milano; nel paese della Val di Non tornava però spesso, soprattutto nei periodi di ferie. Proprio in quell'abitazione Pancheri avrebbe rivolto la pistola contro i genitori, il padre Giampietro, 79 anni, e la madre Adriana Laini, 72 anni, uccidendoli per poi togliersi a sua volta la vita con la stessa arma. Non sono ancora chiare le ragioni del tragico gesto.