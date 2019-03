Nanga Parbat, la fidanzata di Ballard: "Sei stato la mia roccia più bella"

Le due sagome, riconoscibili come vestite di blu e di rosso, riporta il Corriere del Trentino, il fatto che Nardi e Ballard fossero gli unici su quella via, la posizione in parete non lontana da quella dell'ultimo bivacco sono infatti elementi che non lasciano spazio a speranze.



Stefania ha salutato Tom riconoscendogli quelle qualità che erano sotto gli occhi di tutti, ma che lei conosceva tanto meglio e ama nella misura esclusiva del loro legame. Un piccolo principe, come il protagonista del romanzo di Sant'Exupery, un appellativo giocoso entrato nel loro rapporto, un modo tenero con cui lei tratteggia ancora oggi il proprio fidanzato: "Occhi trasparenti come l'anima pura di un ragazzo che viveva per stare nella natura, un viso così dolce non l'avevo neanche mai immaginato. Da un altro pianeta mi sembravi arrivato, forse proprio dalle stelle eri decollato. Con i ciuffi biondi mossi dal vento e una forza immensa hai vissuto liberamente e pienamente, forse è solo questo che dopo tutto importa".