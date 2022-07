Marmolada, Tajani: "Dobbiamo ridurre le emissioni a livello globale"

"Purtroppo è la natura che ci riserva delle sorprese: c'è un cambiamento climatico in atto e il riscaldamento globale in atto comporta ovviamente la possibilità che un ghiacciaio si possa staccare". A

"Morning News"

Antonio Tajani

il coordinatore di Forza Italia,, commenta la tragedia avvenuta domenica scorsa sulla Marmolada in cui hanno perso la vita almeno 7 persone, mentre sarebbero ancora cinque i dispersi.

Tajani ha sottolineato che eventi come questi vanno evitati cercando di porre maggior attenzione ai cambiamenti climatici, soprattutto da parte della

politica

: "Bisogna lavorare per ridurre le emissioni - ha aggiunto - ma bisogna farlo a livello mondiale e non soltanto a livello europeo. Anche la siccità che stiamo affrontando è legata anche ai cambiamenti climatici. Oggi al Parlamento europeo voteremo un testo che prevede l'utilizzo del nucleare e del gas come strumenti per produrre energia senza inquinare. Questa è la giusta strategia che dobbiamo imboccare"