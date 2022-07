Un radar che capta le vibrazioni sulla Marmolada, Rossi Albertini: "Può essere molto utile"

Dopo la tragedia di domenica, al rifugio

Marmolada

fronte glaciale

sono stati installati un interferometro e un radar doppler in grado di captare le minime variazioni sul. Queste installazioni garantiranno di tenere sotto controllo la parte alta del ghiacciaio. In particolare l'interferometro è una tecnologia sviluppata dall'Università di Firenze negli anni '90 ed è già stato utilizzato per misurare lo spostamento superficiale della frana di Tessina in provincia di Belluno nel 2003, e in altre tragedie avvenute negli ultimi anni come la valanga di Rigopiano e nel naufragio della Costa Concordia.

Leggi Anche Strage Marmolada, i dispersi scendono a cinque

A

"Morning News"

Valerio Rossi Albertini

, il fisicocommenta così l'utilizzo di questa soluzione tecnologia: "Questi sensori sentono le vibrazioni della massa glaciale e possono darti il minimo preavviso necessario per prevedere eventuali distacchi - ha spiegato - ovviamente bisognerebbe essere già preparati a ogni evenienza. I ghiacciai sulle Alpi sono moltissimi e non sarà facile tenerli sotto controllo. Si dovrà fare per quei ghiacciai che danno segni di cedimento o per quelli che hanno una pendenza tale da indurre a un possibile distacco".