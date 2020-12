Maltempo, interrotta la ferrovia del Brennero

IPA

Per motivi di sicurezza la linea ferroviaria del Brennero è stata interrotta tra Bolzano e il confine di Stato. Da sabato sera sono anche bloccate l'autostrada A22 in direzione nord tra Vipiteno e Brennero e la statale in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e il confine di Stato. Per questo motivo l'Austria non è raggiungibile tramite il valico.