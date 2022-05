Maltempo, allerta gialla in nove regioni | In Trentino evacuate tre famiglie

La strada della Maza è stata chiusa al traffico per 3 ore: stamattina è stata riaperta solo a senso unico alternato in attesa dei lavori di ripristino che, secondo il bollettino emesso dal servizio strade dell'amministrazione provinciale, dovrebbero concludersi entro la giornata. A Porte di Borgo Chiese un'imponente frana ha causato la chiusura della strada che collega Condino a Cimego. Tre famiglie sono state evacuate.

Ma l'allarme maltempo riguarda quasi tutta l'Italia, da Nord a Sud

. Allerta gialla in nove regioni d'Italia: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Sicilia e Umbria. Ieri pomeriggio strade e case allagate in alcune zone di Palermo, per un violento acquazzone. Grandinate nel Pavese e nella Bassa Bargamasca, con disagi e danni.

Disagi anche in Piemonte

Una quarantina le chiamate per alberi pericolanti e caduti e allagament

L'ondata di maltempo ha interessato tutto l'Alessandrino, il Casalese, il Valenzano e soprattutto il Tortonese,. Ai vigili del fuoco sono arrivate richieste di interventi da automobilisti rimasti bloccati nei sottopassi. Sono intervenute squadre del comando provinciale e dei distaccamenti di Tortona, Novi Ligure e Ovada, oltre al comando provinciale.i. Sull'autostrada A26, nelle vicinanze del casello di Casale Nord, pianta è finita sulla carreggiata. Le centraline Arpa hanno rilevato raffiche di 60 Km/h nel sobborgo alessandrino di Lobbi e di 51,5 a Isola Sant'Antonio, nel Tortonese.

Un albero è caduto a Torino

in corso Monte Cucco probabilmente a causa del maltempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La caduta ha interessato alcune automobili parcheggiate. Per spostare i rami è stata impiegata un'auto gru e l'autoscala.