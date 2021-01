Maltempo, Brennero bloccato per neve: coda di Tir lunga chilometri

A causa delle forti nevicate, il valico del Brennero è attualmente bloccato sul versante austriaco. Le autorità locali hanno temporaneamente chiuso il confine in ingresso per poter liberare l'autostrada. Sul versante italiano il traffico pesante viene fermato a Vipiteno alla Sadobre, ma sono già lunghe chilometri le file di Tir in coda verso il confine: i mezzi pesanti hanno invaso la seconda corsia, mandando in tilt il traffico leggero.