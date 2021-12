Incidenti sul lavoro, a Trento operaio 30enne muore folgorato

Ansa

Un operaio di 30 anni è morto folgorato da una scarica elettrica mentre si trovava al lavoro in una casa di cura di Arco, in provincia di Trento. I colleghi dell'uomo, non vedendolo rientrare alla fine del turno, hanno iniziato a cercarlo, trovandolo, ormai senza vita, in fondo al vano ascensore, del quale stava curando l'ampliamento. Inutili i tentativi di rianimarlo.