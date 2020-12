Imprenditrice etiope uccisa in Trentino, c'è un sospettato

Facebook

Potrebbero essere a una svolta le indagini per l'omicidio di Agitu Idea Gudeta, la 42enne imprenditrice etiope diventata simbolo di integrazione per la sua azienda agricola in Trentino. I carabinieri, martedì sera, hanno fermato un collaboratore della donna, un ghanese di 32 anni. l'uomo è stato portato in caserma per essere interrogato. Tra i due forse ci sarebbero stati litigi per questioni economiche.