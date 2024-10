Fungaiolo aggredito da un orso in Trentino: ferito a braccia e schiena | Partita procedura per abbattere l'animale

La stessa procedura ora è prevista anche per l'animale che ha ferito il fungaiolo nei boschi di Bleggio superiore. Nell'aprile del 2023 il runner Andrea Papi era stato aggredito e ucciso dall'orsa Jj4 nei boschi di Caldes in Val di Sole. L'animale è stato catturato e portato nel recinto del Casteller. Dal ritrono dell'orso in Trentino con il progetto Life Ursus in poi ci sono state anche altre aggressione. Nell'agosto del 2014 l'orsa Daniza attaccò un fungaiolo nei boschi di Pinzolo. L'animale morì poi durante un tentativo di cattura. Nel giugno 2015 l'orsa Kj2 inseguì un podista che stava correndo nei boschi di Cadine in compagnia del suo cane. Lo stesso plantigrado, nel luglio 2017, aggredì sempre a Cadine un uomo che era a spasso con il cane. Kj2 venne abbattuta poche settimane dopo il fatto. Un'altra aggressione risale a maggio 2015 su un sentiero che porta da Zambana Vecchia a Fai della Paganella, ai danni di un 42enne di Villazzano. Nel giugno 2020 ci fu un incontro ravvicinato di Jj4 con un uomo e suo figlio sul Monte Peller. Poco dopo, in agosto, l'orso M47 aggredì un giovane carabiniere ad Andalo. Il plantigrado venne catturato e, dopo un periodo nel recinto di Casteller nei pressi di Trento, venne trasferito in Ungheria.