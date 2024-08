Omicidio a San Candido, arrivano le teste di cuoio dei carabinieri

Sono giunti da Livorno a San Candido gli uomini del Gis, il Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri. Nel paese dove è stata uccisa una donna e il suo presunto omicida si era barricato in casa. Le forze dell'ordine sono entrate in casa con l'ausilio di alcune mini cariche piazzate sulla porta d'ingresso. Nel frattempo, il paese era stato isolato, con autobus di linea e treni che non effettuavano fermate.