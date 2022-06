15 giugno 2022 15:23

Bolzano, portone bloccato: 14enne va all'esame di terza media grazie all'autoscala dei pompieri

Stava quasi per saltare uno degli appuntamenti più importanti della vita di ogni italiano, l'esame di terza media, ma grazie all'intervento dei pompieri tutto è andato bene. Il protagonista è un 14enne bolzanino, Matteo, che come ogni giorno, stava uscendo di casa per andare a scuola. Oggi però lo ha fatto un po' in anticipo proprio perché doveva affrontare la prima prova scritta degli esami di terza media. Ma per una incredibile casualità il portone di casa era bloccato. Neanche l'intervento di un fabbro è riuscito a risolverlo. Ed è a questo punto che sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzano che hanno fatto scendere il ragazzo in strada con l'autoscala. Numerosi vicini di casa hanno osservato lo spettacolare intervento dai loro balconi. Il 14enne a questo punto ha potuto partecipare regolarmente alla prova scritta.