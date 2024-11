Disabile dalla nascita, ora Max può guidare da solo la sua moto: "Non bisogna mai arrendersi"

"Il messaggio che voglio trasmettere è che non bisogna mai arrendersi", afferma Max Bazzoli durante il collegamento con la trasmissione di Canale 5. L'uomo ha quindi proseguito spiegando di aver ideato in prima persona un sidecar che potesse assecondare le sue esigenze, affidandosi poi a dei professionisti pavesi per la realizzazione. "La burocrazia è stato un grosso limite ma è stato superato, come si può vedere dal mezzo al mio fianco", ha raccontato a Myrta Merlino, prima di salire a bordo del veicolo, indossare il casco e mettere in moto.