Diletta Leotta: "La Talpa? Cambiavo idea continuamente sulla sua identità"

Nel corso del programma, dieci concorrenti dovranno confrontarsi in un numerose sfide con in palio un premio in denaro destinato ad arricchire il montepremi finale. A tentare di sabotare le prove, senza farsi beccare, ci sarà la Talpa: un insider selezionato dalla produzione che tramerà alle spalle di tutti gli altri. Al termine di ogni puntata, i partecipanti saranno chiamati a compilare un test sulla possibile identità del sabotatore. La persona che si allontanerà maggiormente dalla reale identità della Talpa verrà eliminato. Come ammette la conduttrice Diletta Leotta, nel corso dell'intervista con Myrta Merlino, non è stato semplice indovinare l'identità della Talpa: "Io non ho voluto saperlo perché la cosa bella è stata di giocare assieme a loro. Alla fine cambiavo idea continuamente, ci sono davvero tanti colpi di scena".