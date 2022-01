Covid, tamponi falsi a pagamento: denunciato infermiere trentino

IPA

Sigilli al centro tamponi allestito al centro sportivo di Pergine, in Trentino. Per carabinieri e Gdf, all'ambulatorio accreditato con l'azienda sanitaria provinciale non si facevano test, ma bastava pagare per ottenere certificazioni di positività o negatività al Covid. Il titolare della struttura, un infermiere, è stato denunciato per corruzione. All'uomo sono stati sequestrati 120mila euro in contanti.