Covid, la Provincia di Bolzano resta ancora in zona bianca

Ansa

Contrariamente alle indiscrezioni della vigilia, la Provincia di Bolzano dovrebbe restare in zona bianca. A determinare questa valutazione è stata la situazione negli ospedali in Alto Adige, con il 16% di posti letto nei normali reparti e l'8% di letti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, secondo i dati Agenas.