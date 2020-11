Covid, Kompatscher: "Senza screening Alto Adige rischiava 95mila casi"

ansa

Lo screening di massa effettuato in Alto Adige ha permesso di "individuare oltre 3mila asintomatici che ora si trovano in quarantena" e che "altrimenti sarebbero rimasti nascosti". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher parlando dei test per individuare i positivi al coronavirus. Kompatscher ha invitato i cittadini a "non abbassare la guardia: altrimenti sarebbe come mollare all'89' una partita, essendo in vantaggio".