Covid, Alto Adige: in Comuni "rossi" torna il coprifuoco

Ansa

In Alto Adige torna l'obbligo delle mascherine all'aperto, mentre nei Comuni "rossi" bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18 e scatterà il coprifuoco dalle 20 alle 5. E' quanto prevede un'ordinanza del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. In Alto Adige preoccupa in particolare la situazione di alcuni Comuni, come per esempio Rodegno, dove attualmente l'8,16% della popolazione risulta positiva al Covid.