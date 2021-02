Coronavirus, party con 200 giovani a Selva di Val Gardena

Party in un pub in alta montagna con 200 giovani scoperto a Selva di Val Gardena. A segnalare la violazione delle norme di sicurezza dovute alla pandemia sono stati i carabinieri di Ortisei. I militari hanno trovato circa duecento giovani accalcati nel locale che potrebbe contenerne solo 80, senza il minimo rispetto di distanze di sicurezza o norme di protezione individuale. Ci sono volute ore per identificare tutti gli avventori.

Almeno 155 saranno sanzionati per aver trasgredito le norme di contenimento del virus COVID-19, altri anche denunciati per aver rifiutato di fornire le proprie generalità (due), sanzionati per ubriachezza in pubblico (tre) e, infine, uno anche per aver opposto resistenza durante il controllo dei militari dell'Arma.

Certamente difficile - sottolineano i carabinieri in una nota - la posizione del titolare del locale che ha permesso la festa. La sua condotta è attualmente al vaglio delle Autorità amministrative: è già stato sanzionato per il mancato rispetto delle normative anti-covid. I giovani, quasi tutti poco più che ventenni, si sono lasciati dietro anche una discreta quantita' di sostanze stupefacenti, undici grammi di marijuana, abbandonati all'interno del locale per sfuggire al controllo dei militari dell'Arma