Coronavirus, Alto Adige introduce l'obbligo di coprire bocca e naso

L'Alto Adige introduce l'obbligo di coprire naso e bocca in caso di incontri al di fuori dell'ambiente familiare, soprattutto nei negozi. Lo prevede un'ordinanza del governatore Arno Kompatscher. "Mascherine e scaldacollo non escludono al 100% un'infezione, ma riducono notevolmente il rischio di contagio. Si tratta di un dovere civico", ha spiegato Kompatscher, precisando che non sono previste multe. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui